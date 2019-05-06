Александер-Арнольд: сдерживали Месси 88 минут, но он сотворил нечто особенное

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился мыслями о предстоящей встрече с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.



«Возможно, это лучший футболист в мире. Нам будет очень нелегко. В первом матче нам удавалось сдерживать его на протяжении 88 минут, но он всё равно сумел сотворить нечто особенное. Это значит только одно: играя против Месси, необходимо сохранять концентрацию все 90 минут», — приводит слова Александер-Арнольда Liverpool Echo.



Матч «Ливерпуль» — «Барселона» состоится завтра, 7 мая, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Первая встреча, прошедшая в Барселоне 1 мая, завершилась победой сине-гранатовых со счётом 3:0. Месси в той игре отметился дублем.

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