«Црвена Звезда» выразила соболезнования близким погибших в Шереметьево

«Црвена Звезда» выразила соболезнования родным и близким погибших в трагедии в Шереметьево. Катастрофа с самолётом Sukhoi Superjet 100, следовавшим из Москвы в Мурманск, произошла вчера, 5 мая, вечером. После 28 минут полёта экипаж экстренно вернулся в Шереметьево. Приземлиться из-за сложных метеоусловий удалось только со второй попытки. В ходе жёсткой посадки у самолёта подломились стойки и загорелись двигатели. Вскоре огонь перекинулся на всю хвостовую часть воздушного судна.

«Футбольный клуб „Црвена Звезда“ выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, а также желает скорейшего выздоровления пассажирам, получившим травмы», — говорится в официальном «твиттере» клуба.

По последним данным, на борту находились 78 человек, 41 из них погиб.