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«Црвена Звезда» выразила соболезнования близким погибших в Шереметьево

«Црвена Звезда» выразила соболезнования близким погибших в Шереметьево
Футбол / Прочие турниры

«Црвена Звезда» выразила соболезнования родным и близким погибших в трагедии в Шереметьево. Катастрофа с самолётом Sukhoi Superjet 100, следовавшим из Москвы в Мурманск, произошла вчера, 5 мая, вечером. После 28 минут полёта экипаж экстренно вернулся в Шереметьево. Приземлиться из-за сложных метеоусловий удалось только со второй попытки. В ходе жёсткой посадки у самолёта подломились стойки и загорелись двигатели. Вскоре огонь перекинулся на всю хвостовую часть воздушного судна.

«Футбольный клуб „Црвена Звезда“ выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, а также желает скорейшего выздоровления пассажирам, получившим травмы», — говорится в официальном «твиттере» клуба.

По последним данным, на борту находились 78 человек, 41 из них погиб.

РФС выразил соболезнования родным погибших в Шереметьево
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