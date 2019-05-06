«Ростов» и «Оренбург» интересуются защитником «Сочи»

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Сочи» Игорь Юрганов попал в сферу интересов сразу двух клубов Российской Премьер-Лиги.



По нашей информации, в услугах 25-летнего футболиста заинтересованы «Ростов» и «Оренбург».



Юрганов выступает за «Сочи» с лета прошлого года. Ранее он защищал цвета таких клубов, как курский «Авангард», «Волгарь» и «Динамо» (Санкт-Петербург). В нынешнем сезоне защитник принял участие в 32 матчах ФНЛ, в которых записал на свой счёт 2 гола и 1 автогол, а также получил 5 жёлтых карточек.



«Сочи» после 35 туров лидирует в турнирной таблице ФНЛ. За три тура до конца сезона в активе команды 67 очков – столько же у «Тамбова», располагающегося строчкой ниже. «Ростов» и «Оренбург» после 27 туров занимают седьмое и девятое места в таблице Российской Премьер-Лиги соответственно.

«Сочи» на выезде обыграл «Сибирь» и поднялся на 1-е место в ФНЛ