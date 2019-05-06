Зидан сообщил трём игрокам «Реала», что не рассчитывает на них

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан принял решение расстаться с тремя футболистами по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, Зидан провёл личные беседы с полузащитниками Даниэлем Себальосом и Маркосом Льоренте, а также нападающим Гаретом Бэйлом, и сообщил им, что не рассчитывает на них в следующем сезоне.



Агенты Бэйла пока не опровергли, но и не подтвердили эту информацию.

В нынешнем сезоне 29-летний Бэйл провёл 29 матчей в чемпионате Испании, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи. 22-летний Себальос принял участие в 23 матчах Примеры и стал автором трёх забитых мячей. На счету 24-летнего Льоренте шесть матчей в Примере.