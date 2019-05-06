Нигматуллин: отпустив Ерёменко, «Спартак» кусает всё, что можно

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился мнением об уходе из команды полузащитника Романа Ерёменко, который зимой перешёл в «Ростов».



«Отпустив Романа Ерёменко, «Спартак» кусает всё, что можно, в том числе и локти. Это было не совсем игровым решением. Видимо, Кононов не хотел работать с игроками предыдущих тренеров. Очень рад, что сейчас Ерёменко прогрессирует. Уверен, что в новом сезоне он заиграет ещё лучше. Может быть и не в «Ростове», а в каком-нибудь ещё более высококлассном клубе.



Заслуживает ли «Арсенал» пятого места больше «Спартака»? Игра туляков в этом сезоне не может не радовать с футбольной точки зрения. Они заслуживают высокого места, а кто заслуживает пятого места больше — покажет турнирная таблица», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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