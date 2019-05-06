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Адвокат Мамаева: запрошенный прокурором срок означает слабую позицию обвинения

Адвокат Мамаева: запрошенный прокурором срок означает слабую позицию обвинения
Футбол / РПЛ

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировал требование прокурора Светланы Тарасовой назначить наказание его подопечному в виде лишения свободы на 1 год и 5 месяцев.

«Срок, который запросила прокурор, означает слабую позицию обвинения», — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, что 8 октября прошлого года Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасоцкий, стали зачинщиками двух потасовок в центре Москвы. В результате их действий пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук.

Прокурор потребовал Кокорину год и 6 месяцев колонии, Мамаеву — год и 5 месяцев
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