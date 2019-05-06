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«Манчестер Сити» — «Лестер Сити»: онлайн-трансляция начнётся в 22:00

«Манчестер Сити» — «Лестер Сити»: онлайн-трансляция начнётся в 22:00
Футбол / Англия

Сегодня, 6 мая, в матче 37-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» сыграет с «Лестер Сити». Встреча состоится на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Майком Дином. Ассистентами главного судьи станут Ричард Уэст и Дэниел Робатан. В роли резервного рефери в этом матче выступит Ли Мэйсон.

«Манчестер Сити» набрал 92 очка в 36 матчах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер Сити» (51) — на девятом месте в таблице чемпионата Англии. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 94 очка в 37 матчах.

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