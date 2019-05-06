Адвокат: медаль — это отношение «Зенита» к Кокорину: клуб от него не отказался

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, отметила отношение петербургской команды к её подзащитному. За три тура до конца сезона в РПЛ сине-бело-голубые обеспечили себе первое место, Кокорин также стал чемпионом страны.



«Вчера Александр Кокорин был внесён в список награждённых медалью за чемпионство. Это не просто медаль, а отношение команды к Александру: она от него не отказалась. Это стоит дорогого. Мы поздравляем Александра и считаем, что это заслуженно», — передаёт слова Стукаловой корреспондент «Чемпионата».



Напомним, в октябре прошлого года Кокорин и Павел Мамаев в компании из нескольких человек стали участниками сразу двух драк в центре Москвы. Позже они были задержаны и помещены в СИЗО. Весной суд продлил содержание под стражей футболистов до 25 сентября текущего года. Апелляция со стороны защиты обвиняемых по данному решению была отклонена.



Ранее «Зенит» становился чемпионом России в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. По этому показателю клуб из Санкт-Петербурга уступает только ЦСКА (6) и «Спартаку» (10). «Локомотив» выигрывал чемпионский титул трижды. Чемпионами страны становились также «Рубин» (2) и «Спартак-Алания» (1).

Адвокат: у Кокорина есть совесть, и она всё исправит