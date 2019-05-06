«Дорадос» Марадоны проиграл в финале плей-офф за выход в элитный дивизион

Кульяканский «Дорадос», который возглавляет легендарный аргентинец Диего Марадона, не сумел выйти в высшую мексиканскую лигу.

В финале плей-офф за выход в элитный дивизион «Дорадос» в двухматчевом противостоянии уступил «Атлетико Сан-Луис».

В первом матче команды сыграли вничью со счётом 1:1. В ответной встрече «Дорадос» и «Атлетико Сан-Луис» также не выявили победителя по итогам 90 минут, завершив основное время со счётом 0:0. В дополнительное время «Атлетико» добыл победу благодаря голу Унаи Бильбао.

Напомним, что 58-летний Марадона возглавил «Дорадос» 6 сентября прошлого года, подписал с клубом 11-месячный контракт на сумму в $ 2 млн. Аргентинский специалист также исполняет обязанности технического директора клуба.