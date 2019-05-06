Клопп: в матче с «Барселоной» у нас есть небольшой шанс продлить сезон

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Барселоной», который состоится завтра, 7 мая.

«Постараемся выиграть у „Барселоны“, думаю, в этом есть смысл. Счёт 0:3 в первом матче совсем не тот результат, который мы хотели бы иметь перед ответной встречей.

Постараемся выиграть. Если результат, который имеем в данный момент, оставляет нам шанс выйти в финал, то мы должны попытаться.



Был длинный сезон, и есть небольшой шанс сделать его ещё длиннее. Если же нет, то нас ждут две последние домашние игры этого невероятного сезона. Думаю, мы должны отпраздновать это, показав красивую игру при мощной поддержке трибун. Это было бы очень мило", — приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.