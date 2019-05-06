Вальверде: «Барселоне» следует играть с «Ливерпулем» так, будто это финал

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».



«Неважно, что случилось в первом матче, мы должны думать о том, что случится здесь. Если мы будем вспоминать о результате первого матча, это будет ошибкой. Играть следует так, будто это финал. Будет тяжело, потому что болельщики будут горячо поддерживать „Ливерпуль“.



Всегда важно перевести игру на чужую половину поля. У „Ливерпуля“ есть быстрые игроки. Иногда ты оказываешься в неприятных ситуациях, но мы хотели бы чувствовать, что держим игру под контролем. „Ливерпуль“ будет атаковать. Я в этом не сомневаюсь.



Надо отдаваться игре без остатка. Мы должны были поменять состав в субботу, чтобы игроки избежали травм. Перед такими матчами ты хочешь избежать неожиданных потерь, как, например, это случилось с Салахом. Понятно, что Салах и Фирмино — важные игроки „Ливерпуля“. Любой тренер беспокоится об игроках, которых он теряет. Это немаловажный фактор», — приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.

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