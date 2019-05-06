Аллегри: «Аяксу» повезло попасть в полуфинал Лиги чемпионов

Главный тренер туринского Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил, что амстердамскому «Аяксу» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов сопутствует удача.



«В Лиге чемпионов иногда всё складывается идеально. „Аякс“ — хорошая команда, но им повезло попасть туда, где они сейчас находятся. „Аякс“ одолел нас, когда у „Ювентуса“ было пять травмированных. Потом они поехали в Лондон, когда у «Тоттенхэма» не было Кейна и Сона. А через 15 минут „шпоры“ лишились главного защитника», — приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.



Напомним, «Аякс» обыграл туринский «Ювентус» в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:1, 2:1). В первом полуфинальном матче турнира амстердамская команда переиграла «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 1:0.

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