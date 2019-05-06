Адвокат Мамаева: все обвинения — искусственные и надуманные

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, разобрал эпизод с водителем Виталием Соловчуком.



«Все обвинения — искусственные и надуманные, ни живые и ни мёртвые. По эпизоду с Соловчуком вину Мамаев признал частично, не отрицает факт причинения травм, которые диагностированы. Соловчук говорил, что Мамаев спокойно попросил девушку выйти из машины, после чего решил подойти и выяснить причину оскорблений. Договорённостей не было, умысла не было. Соловчук сам вышел из автомобиля и уверенно стоял, общался. Изначальное общение происходило спокойно. Последующие действия Мамаева обусловлены не хулиганскими побуждениями, а личной мотивацией. Не только оскорбления, но и удар в подбородок, причинивший боль.



Действия Соловчука привели к продолжению конфликта, ведь бывший гандболист весом 108 килограммов нанёс удар в подбородок. Неизвестно, чем бы всё закончилось, будь удар сильнее, мог Соловчук сидеть на скамье подсудимых. Действия Мамаева в отношении Соловчука не были хулиганскими побуждениями. Как следует из расшифровки с видеорегистратора, состоялся диалог, потерпевший продолжал уверенно стоять на своём и провоцировал конфликт, а не пытался извиниться», — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата».

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