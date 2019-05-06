Адвокат: Мамаев и другие подсудимые стали жертвами гнёта СМИ

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, попросил суд не наказывать его подзащитного и других фигурантов дела за преступления, которые они не совершали.



«В действиях Мамаева по эпизоду с Гайсиным нет вообще преступления, он не подлежит никакому наказанию. Квалификация есть только по Соловчуку. Прошу не оказывать обществу медвежью услугу, наказывая Мамаева и других за деяния, которые они не совершали. Ведь сейчас за этим делом все наблюдают и равняются на него.



Благоприятная обстановка данного процесса позволила донести позицию и защиты, и обвинения. Мамаев и другие подсудимые стали жертвами гнёта СМИ, прошу защитить права подсудимых», — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата».

Адвокат Мамаева: все обвинения — искусственные и надуманные