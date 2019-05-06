«Манчестер Сити» — «Лестер»: Зинченко и Фоден — в основе хозяев

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Лестер Сити» на матч 37-го тура чемпионата Англии, который состоится сегодня, 6 мая.



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Компани, Лапорт, Зинченко, Фоден, Гюндоган, Давид Сильва, Стерлинг, Бернарду Силва, Агуэро



Запасные: Мурич, Данило, Стоунс, Зане, Марез, Отаменди, Жезус.



«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Магуайр, Чилвел, Ндиди, Чодури, Тилеманс, Олбрайтон, Мэддисон, Варди.



Запасные: Уорд, Морган, Фукс, Менди, Грей, Барнс, Ихеаначо.

Матч «Манчестер Сити» — «Лестер Сити» пройдёт в Манчестере на стадионе «Этихад». Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Манчестер Сити» набрал 92 очка в 36 матчах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер Сити» (51) — на девятом месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 94 очка в 37 матчах.