Кокорин — судье: хочу вас попросить по-человечески не ломать наши судьбы

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратился к суду с просьбой оправдать фигурантов дела.

«Хотел бы сказать, что мы полностью признали свою вину в отношении побоев Дениса Пака. Хочу ещё раз извиниться перед ним. Перед Соловчуком хочу извиниться за брата, я мог его предостеречь, ведь он там был. Хочу извиниться перед обществом. Перед командой, тренерским штабом, руководством, своей семьей, родителями. Мне тяжело говорить.

Надеюсь, действительно то время, которое мы пробыли в СИЗО, всё-таки не то что бы закономерно, но для нас оно стало уроком на всю жизнь. Было, о чём подумать, прокрутить моменты, закономерность в этом есть. Но я считаю, что это космический срок для меня, потому что с самого начала мы говорили, что мы хотим ответить за то, что мы совершили и всё. Но ничего не поменялось, как мы видим. Не знаю, почему гособвинитель говорил, что мы изменяли показания. Они были одинаковые, на мой взгляд. Мы — спортсмены, мы не можем пойти на сговор. Так, извинения я семьям принёс. Хочу вас попросить по-человечески, ваша честь, не ломать судьбы наши, хотелось бы вернуться к семьям и заниматься любимым делом", — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата».