Протасовицкий: 17 месяцев за два удара? Я не Майк Тайсон

Александр Протасовицкий, друг форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, в последнем слове попросил суд принять справедливое решение.

«У младшего Кокорина большой потенциал, хочу, чтобы он учился. Саша Кокорин — один из лучших нападающих страны, отличный парень, отличный спортсмен. Павла знаю с детства, один из лучших футболистов нашей страны. Такие люди не должны терять свой потенциал здесь.

Я нанёс Соловчуку два удара, которые я признаю. Но 17 месяцев за два удара? Я не Майк Тайсон. Мы признали свою вину за каждый удар, неудобства. Мы извинились, раскаялись. Здесь собрались сильные парни. Когда смотришь на их выступления, и у них дрожит голос, это говорит о раскаянии. Хочу принести извинения за содеянное, хотел бы извиниться перед обществом за нас за всех, за себя в частности. Перед своими родными и близкими, которым тяжело больше, чем нам, 100%. Тот срок, который мы отбыли, он, безусловно, равноценен содеянному. Надеюсь на справедливое решение.

Срок повлиял на жизнь каждого из нас, осознание всего. Послужит хорошим уроком как нам, так и многим, кто на нас равнялся, смотрел. На всех тех, кто мог подражать. Свои выводы мы тоже сделали. Хочу попросить принять справедливое решение", — передаёт слова Протасовицкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.