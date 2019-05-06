Мама Роналду восхитилась несуществующим достижением Криштиану

Мария Долорес Авейру, мама португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, допустила забавную ошибку, восхитившись сыном.

В своём «твиттере» Авейру восторженно прокомментировала фотографию сына с фальшивым текстом, в котором говорится, что «Ювентус» находился в глубоком кризисе до прибытия португальского футболиста и благодаря ему сумел стать чемпионом спустя почти 20 лет.

«Моя гордость, сын мой», — написала Авейру.

Напомним, «Ювентус» до перехода Роналду семь раз подряд становился чемпионом итальянской Серии А.

34-летний Роналду перешёл в туринский клуб прошлым летом из «Реала». В нынешнем сезоне принял участие в 29 матчах чемпионата Италии, в которых забил 21 гол и отдал 8 результативных передач.