«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» нацелились на Дибалу

«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» проявляют интерес к аргентинскому нападающему туринского «Ювентуса» Пауло Дибале. Об этом сообщает Calciomercato.

По данным источника, английский и немецкий клубы уже сделали запросы по трансферу игрока. «Ювентус» может продать форварда, но требует за него более € 100 млн.

25-летний Дибала перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо». Сумма трансфера составила € 40 млн. В нынешнем сезоне принял участие в 27 матчах итальянского национального чемпионата (21 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей (один — с пенальти). На счету нападающего также четыре результативные передачи. Контракт игрока с туринским клубом действителен до лета 2022 года.