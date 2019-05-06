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«Милан» обыграл «Болонью» в домашнем матче Серии А

«Милан» обыграл «Болонью» в домашнем матче Серии А
Футбол / Италия

В матче 35-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Болонью». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 37-й минуте счёт открыл нападающий «Милана» Сусо. Во втором тайме, на 67-й минуте, преимущество миланской команды укрепил форвард Фабио Борини. Через пять минут «Болонья» сумела забить ответный мяч — его автором стал нападающий Маттиа Дестро. На 74-й минуте главный арбитр встречи показал две жёлтые карточки полузащитнику «Милана» Лукасу Пакете, в результате чего хозяева остались в меньшинстве.

«Милан» набрал 59 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, сместив «Рому». «Болонья» (37) — на 15-м месте.

Италия - Серия А. 35-й тур
06 мая 2019, понедельник. 21:30 МСК
Милан
Милан
2 : 1
Болонья
Болонья
1:0 – Сусо – 37, 2:0 – Борини – 67, 2:1 – Дестро – 72
Удаления: Пакета, 74 – Сансоне, 90+6, Дейкс, 90+6
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