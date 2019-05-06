Болельщик ЦСКА погиб, спасая людей в самолёте в Шереметьево

Болельщик московского ЦСКА бортпроводник Максим Моисеев погиб в результате инцидента с самолётом в Шереметьево, спасая пассажиров, сообщает RuFootball.



Напомним, трагедия с самолётом Sukhoi Superjet 100, следовавшим из Москвы в Мурманск, произошла вчера, 5 мая, вечером. После 28 минут полёта экипаж экстренно вернулся в Шереметьево. Приземлиться из-за сложных метеоусловий самолёту удалось только со второй попытки. В ходе жёсткой посадки у самолёта подломились стойки и загорелись двигатели. Вскоре огонь перекинулся на всю хвостовую часть воздушного судна.



По последним данным, на борту самолёта находились 78 человек, 41 из них погиб. Ранее РФС выразил соболезнования родственникам погибших в катастрофе.

РФС выразил соболезнования родным погибших в Шереметьево