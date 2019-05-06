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«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» и вышел на первое место в АПЛ

«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» и вышел на первое место в АПЛ
Футбол / Англия

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» обыграл «Лестер Сити» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад». Обслуживал матч арбитр Майк Дин.

Единственный гол был забит на 70-й минуте, его автором стал бельгийский защитник Венсан Компани. Голевой передачей в этом эпизоде отметился защитник Эмерик Лапорт.

«Манчестер Сити», набрав 95 очков, вышел на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отрыв «горожан» от идущего вторым «Ливерпуля» составляет одно очко. «Лестер Сити» (51) — на 9-м месте.

В заключительном туре «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Брайтон энд Хоув Альбион». «Ливерпулю» предстоит домашняя игра с «Вулверхэмптоном». Оба матча состоятся 12 мая и начнутся в 17:00 мск.

Видео одного из самых красивых и важных голов сезона в Англии можно посмотреть в «Телеграме».

Англия - Премьер-лига. 37-й тур
06 мая 2019, понедельник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
1 : 0
Лестер Сити
Лестер
1:0 – Компани – 70
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