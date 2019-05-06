Азмун — Кокорину: с нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионе

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун обратился к форварду петербургской команды Александру Кокорину, который находится под стражей.



«С нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионе в скором времени», — написал Азмун на странице в «Инстаграме».



Напомним, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев стали зачинщиками двух драк в центре Москвы 8 октября прошлого года. В результате инцидентов пострадали три человека, а футболисты спустя три дня были заключены под стражу. Вместе с ними в СИЗО «Бутырка» были отправлены и другие фигуранты дела — младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Протасовицкий.



Первоначально срок ареста компании составил два месяца, однако позднее он трижды продлевался. По итогам последнего заседания, посвящённого вопросу меры пресечения для молодых людей, суд решил продлить содержание под стражей на полгода — до 25 сентября. Приговор по этому делу будет вынесен в среду, 8 мая.

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