Компани — о голе в ворота «Лестера»: только я мог одолеть Шмейхеля в такой день

Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани прокомментировал результат матча 37-го тура чемпионата Англии с «Лестер Сити» (1:0). Напомним, бельгиец стал автором единственного гола матча.



«Дело не в количестве забитых вами голов, а в том, в какой момент вы их забили. В этот вечер это было необходимо. С самого начала у нас была верная установка. Каспер Шмейхель сделал сегодня несколько важных сейвов, и только я мог одолеть его в такой день. Я просто стараюсь внести свой вклад, и сегодня мы стали на шаг ближе к цели.



Мы оказывали давление на соперника, увеличивали темп, но последний рывок был трудным. „Лестер“ защищался очень хорошо, поэтому мы должны были сделать что-то особенное. Я действительно рад за команду. Vы всегда верим, что есть шанс выиграть матч в последнюю секунду. Каждый шаг за последние четыре месяца был значительным. „Ливерпуль“ тоже продолжает идти вперёд, и теперь у нас есть последние матчи. Пока ничего не выиграно», — приводит слова Компани BBC.

Видео одного из самых красивых и важных голов сезона в Англии можно посмотреть в «Телеграме».

