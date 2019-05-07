Роджерс — о голе Компани: «Лестер» видел множество ударов, но этого не ожидал

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс подвёл итоги матча 37-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:1).



«Думаю, что в обороне команда продемонстрировала хорошую игру. Нам сложно сдерживать игроков мирового уровня, но в первом тайме „Лестер“ не щадил себя. Вторую половину мы начали не так, как мне бы хотелось. Команда долго выстраивалась и входила в игру.



Мы по-прежнему не думаем, что Компани намеренно собирался забить с 30 метров в верхний угол. Мы видели множество ударов, но этого не ожидали. Это предвещает действительно удачное будущее для этой команды.



Мы были нацелены на то, чтобы заниматься собственным развитием и производительностью, но нам удалось сдерживать возможно лучшую команду Европы почти до конца матча. Мы извлекли уроки и надеемся удачно завершить сезон. „Манчестер Сити“ и „Ливерпуль“ — замечательные команды. Тот, кто будет бороться до конца, заслужит чемпионский титул», — приводит слова Роджерса BBC.

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