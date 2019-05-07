Губернатор Тульской области: Дзюба – великий игрок

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поделился мнением об Артёме Дзюбе, который в составе «Зенита» стал чемпионом России. Ранее форвард выступал за «Арсенал» по арендному соглашению.

«Артём Дзюба — великий игрок. Он не в Туле сделал перезагрузку, а ещё до этого. И неоднократно доказал своё мастерство и характер. В «Арсенале» Артём оказался по стечению обстоятельств. Мы очень гордимся, что Дзюба играл в нашей команде. Он помог «Арсеналу». Мы, чем могли, помогли Артему. Но он всё сам себе доказал и сам себя сделал. А у нас ему просто создали определённые условия и оказали определённую помощь. Президент клуба Гурам Аджоев разговаривал с Дзюбой на одном языке, и Артём просто стал членом нашей семьи. И останется им на долгие годы. Он сам по себе профессиональный спортсмен и замечательный человек.

Не «Арсенал» перезапустил его карьеру и сделал игроком сборной и «Зенита», а сам Дзюба сделал себя таковым благодаря своему труду. Он настоящий лидер, это мы сейчас видим в играх сборной России и петербургского клуба», — цитируют Дюмина «Известия».

Дзюба впервые выиграл чемпионат России.