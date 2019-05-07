Крунич: через несколько лет Семак мог бы поехать покорять европейский чемпионат

Бывший партнёр Сергея Семака по ФК «Москва» Бранислав Крунич поделился мнением о специалисте, под руководством которого «Зенит» стал чемпионом России.

«Уверен, что у Семака светлое будущее. Если он в таком молодом возрасте уже выиграл РПЛ, это о многом говорит. Думаю, ему пока рано уходить работать в сборную, как и уезжать и пробовать себя в зарубежном чемпионате. Считаю, он способен ещё очень многое дать клубному российскому футболу. А уже через несколько лет Семак мог бы поехать покорять один из европейских чемпионатов. Раньше иностранные тренеры приезжали работать в Россию, теперь эта тенденция меняется. Сергей может стать одним из тех, кто откроет потенциал наших специалистов в Европе», — цитируют Крунича «Известия».

Семак стал первым, кому удалось выиграть чемпионат России как в качестве футболиста, как и тренера.