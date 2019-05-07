Суарес: не буду праздновать, если забью «Ливерпулю» на «Энфилде»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал, что не будет праздновать гол, если поразит ворота «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов на стадионе «Энфилд».

«Понимающие в футболе, те, кто любит спорт, понимают значимость полуфинала Лиги чемпионов. Я с большим уважением отношусь к болельщикам «Ливерпуля». Благодарен им и не буду праздновать гол так же, как не праздновал, когда забил «Гронингену» в составе «Аякса».

Это особая игра после многих лет наслаждения там. Я благодарен «Ливерпулю» за всё, что они дали мне как игроку. Я попал в футбольную элиту и в «Барселону» благодаря «Ливерпулю». У меня всегда будут хорошие воспоминания», — цитирует Суареса Sport.es.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» пройдёт сегодня, 7 мая, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В финале турнира победитель этого противостояния сыграет с победителем пары «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».