Гвардиола: за тур до конца чемпионата всё в руках «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы в матче 37-го тура английской Премьер-лиги над «Лестер Сити» (1:0) поделился мнением о последнем туре чемпионата Англии.

«Осталась одна игра, нам будет так же тяжело, как и с «Лестером». Будем играть в гостях, видели, как хорошо «Брайтон» сыграл с «Арсеналом». Но всё в наших руках. Не стоит забывать, что могли отставать от «Ливерпуля» на 10 очков, сели бы уступили им лома. Отставали на семь очков, а теперь за тур до конца всё в наших руках.

Увидим будет ли «Брайтон» глубоко защищаться или будет больше атаковать. Надеюсь, сыграем так, чтобы завоевать чемпионство. Многие люди и СМИ ожидали, что «Ливерпуль» будет первым. В конечном итоге мы здесь, и мне жаль их, потому что всё в наших руках», – цитирует испанского специалиста BBC.