«Кёльн» спустя год вернулся в Бундеслигу

В матче 32-го тура Второй Бундеслиги «Кёльн» на выезде разгромил «Гройтер Фюрт» — 4:0. Эта победа позволила «Кёльну» досрочно выиграть Вторую Бундеслигу и добиться повышения в классе. За два тура до конца чемпионата «Кёльн» опережает «Падерборн 07» на восемь очков.

«Кёльн» вышел в Бундеслигу уже шестой раз с 2000 года – это рекорд среди ведущих европейских чемпионатов по количеству повышений в классе. Пять – у французского «Меца».

«Кёльн» был основан в 1948 году. «Козлы» трижды становились чемпионами страны и ещё семь раз вице-чемпионами. «Кёльн» четырежды выигрывал Кубок Германии, а в сезоне-1885/86 дошёл до финала Кубка УЕФА.

За два тура до окончания чемпионата во Второй Бундеслиге у «Падерборна 07» 54 очка, у «Униона» и «Гамбурга» — по 53.