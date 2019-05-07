Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Кёльн» спустя год вернулся в Бундеслигу

«Кёльн» спустя год вернулся в Бундеслигу
Футбол / Германия

В матче 32-го тура Второй Бундеслиги «Кёльн» на выезде разгромил «Гройтер Фюрт» — 4:0. Эта победа позволила «Кёльну» досрочно выиграть Вторую Бундеслигу и добиться повышения в классе. За два тура до конца чемпионата «Кёльн» опережает «Падерборн 07» на восемь очков.

«Кёльн» вышел в Бундеслигу уже шестой раз с 2000 года – это рекорд среди ведущих европейских чемпионатов по количеству повышений в классе. Пять – у французского «Меца».

«Кёльн» был основан в 1948 году. «Козлы» трижды становились чемпионами страны и ещё семь раз вице-чемпионами. «Кёльн» четырежды выигрывал Кубок Германии, а в сезоне-1885/86 дошёл до финала Кубка УЕФА.

За два тура до окончания чемпионата во Второй Бундеслиге у «Падерборна 07» 54 очка, у «Униона» и «Гамбурга» — по 53.

Германия - Вторая Бундеслига. 32-й тур
06 мая 2019, понедельник. 21:30 МСК
Гройтер Фюрт
Фюрт
0 : 4
Кёльн
Кёльн
0:1 – Кордоба – 8, 0:2 – Штайнингер – 20 (автогол), 0:3 – Кордоба – 41, 0:4 – Кордоба – 65
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент