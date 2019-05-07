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Гаттузо: любой может оскорбить меня на поле, но затем встретимся один на один

Гаттузо: любой может оскорбить меня на поле, но затем встретимся один на один
Футбол / Италия

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо после победы над «Болоньей» (2:1) в матче 35-го тура чемпионата Италии прокомментировал конфликт с полузащитником Тьемуэ Бакайоко. В середине первого тайма травму получил полузащитник миланцев Лукас Билья, и Гаттузо хотел выпустить вместо него Бакайоко. Специалист спросил у француза, готов ли тот выйти на поле, на что получил отрицательный ответ. Между тренером и игроком завязался небольшой диалог, в конце которого Бакайоко послал Гаттузо.

«То, что произошло — наше дело. Я попросил Бакайоко подготовиться, но через определённое время он даже не надел щитки, поэтому выпустил другого игрока. Мы представляем престижный клуб, посмотрим, что будет дальше, всё дело в уважении.

Игроки могут сказать мне всё, что угодно, но им не хватает уважения к товарищам по команде. У нас сейчас другие приоритеты, увидимся в конце сезона. Любой может оскорбить меня на поле, но затем встретимся один на один в комнате, где смогу говорить на моём языке, чего нельзя делать перед камерами», — цитирует итальянского специалиста Football Italia.

Бакайоко отказался выйти на замену и оскорбил Гаттузо
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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