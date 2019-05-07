Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Капелло: полтора года Кокорину? Это слишком

Капелло: полтора года Кокорину? Это слишком
Футбол / РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением об Александре Кокорине, находящимся под стражей. По итогам рассмотрения дела прокурор потребовала назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев колонии общего режима.

«Полтора года в тюрьме? Нет, это слишком. Исходя из того, что читаю и слышал о деле Александра, считаю такую меру чересчур жёсткой. Кокорин, на мой взгляд, не заслуживает столь строгого наказания.

Способен ли он выйти на прежний уровень? Здесь всё зависит только от него самого. Александр должен осознать, что если судьба даст ему второй шанс, то им нужно обязательно попытаться воспользоваться. Кокорин – очень талантливый игрок, который должен до конца осознать всё, что с ним произошло, и собрать волю в кулак для возвращения в большой футбол», — цитирует Капелло «Спорт-экспресс».

Приговор по делу Кокорина и Мамаева будет объявлен 8 мая
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент