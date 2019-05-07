Капелло: полтора года Кокорину? Это слишком

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением об Александре Кокорине, находящимся под стражей. По итогам рассмотрения дела прокурор потребовала назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев колонии общего режима.

«Полтора года в тюрьме? Нет, это слишком. Исходя из того, что читаю и слышал о деле Александра, считаю такую меру чересчур жёсткой. Кокорин, на мой взгляд, не заслуживает столь строгого наказания.

Способен ли он выйти на прежний уровень? Здесь всё зависит только от него самого. Александр должен осознать, что если судьба даст ему второй шанс, то им нужно обязательно попытаться воспользоваться. Кокорин – очень талантливый игрок, который должен до конца осознать всё, что с ним произошло, и собрать волю в кулак для возвращения в большой футбол», — цитирует Капелло «Спорт-экспресс».