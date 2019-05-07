Полузащитник тульского «Арсенала» Костадинов может перейти в киевское «Динамо»

Полузащитник тульского «Арсенала» Георги Костадинов может продолжить карьеру в киевском «Динамо», сообщает Gol.bg. По информации издания, селекционер украинского клуба Александр Заваров уже посетил матч РПЛ «Арсенала» с «Локомотивом» (2:0). Болгарин в этой встрече отметился жёлтой карточкой.

28-летний полузащитник перебрался в Тулу летом прошлого года из «Маккаби» (Хайфа). Ранее Костадинов выступал только в Болгарии. В текущем сезоне на его счету гол и результативная передача в 27 матчах.

«Арсенал» после 27 туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая на один балл от зоны Лиги Европы. Также туляки принимают участие в полуфинале Кубка России.

«Динамо» в турнирной таблице чемпионата Украины занимает второе место и отстаёт от «Шахтёра» на девять очков.