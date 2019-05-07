«Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» совершить обмен защитниками

«Манчестер Юнайтед» желает приобрести защитника «Ювентуса» Жоау Канселу, сообщает Tuttomercatoweb. По информации издания, «красные дьяволы» готовы предложить Маттео Дармина плюс доплату. Этот вариант манкунианцы рассматривают так как туринцев не устраивает предложение в размере € 50 млн. Итальянец так и не смог закрепиться в основном составе.

Канселу должен стать заменой ветеранам Антонио Валенсии и Эшли Янгу. Первый покинет клуб в конце сезона, а второму предстоит борьба за место в составе.

В 23 матчах чемпионата Италии на счету Канселу гол и пять результативных передач при шести жёлтых карточках. Ранее он выступал за «Валенсию» и «Интер». Дармиан принял участие в шести встречах чемпионата Англии, в которых не отметился результативными действиями.