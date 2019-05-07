«Манчестер Сити» претендует на Неймара

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар может сменить клубную прописку, сообщает Don Balon. По информации издания, в приобретении игрока заинтересован «Манчестер Сити». Предполагается, что английский гранд предложит € 150 млн плюс одного из игроков – Бенжамена Менди или Габриэля Жезуса. Защитник большую часть сезона пропустил из-за травм.

Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны». За трансфер бразильца парижский клуб заплатил сине-гранатовым € 222 млн – сумму, прописанную в его контракте в качестве отступных. Таким образом, форвард стал самым дорогим футболистом в истории.



В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 16 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 14 голов (5 из которых – с пенальти) и 7 результативных передач. «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции.