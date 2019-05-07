Суарес рассказал, какого приёма ждёт от болельщиков «Ливерпуля»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился ожиданиями от приёма со стороны болельщиков «Ливерпуля» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Уругваец выступал за красных с 2011 по 2014 год.



«Думаю, будет больше аплодисментов, чем свиста. Если люди хотят посвистеть и это делает их счастливыми, то на трибуне вполне может оказаться несколько таких болельщиков, но я думаю, будет больше тех, кто счастлив и благодарен.



Когда видишь работников клуба, которые ждут меня, чтобы передать подарки для моих детей, когда видишь любовь и тепло, с которым тут по-прежнему ко мне относятся… Здесь у меня родился сын, и «Энфилд» стал первым стадионом, на который мы с ним сходили. Это говорит о многом», — цитирует Суареса The Guardian.



Матч «Ливерпуль» — «Барселона» пройдёт сегодня, 7 мая, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.



Суарес: не буду праздновать, если забью «Ливерпулю» на «Энфилде»