«Милан» не будет летом совершать большие трансферы

Технический директор «Милана» Леонардо сообщил, что в летнее трансферное окно клуб не собирается быть активным на рынке.



«В клубе в последнее время было немало изменений. Да, сейчас мы находимся в непростой экономической ситуации. Нам необходимо привести дела в порядок. Никто не будет нарушать нынешний состав команды. Больших вложений в состав также не будет. В этом плане мы ограничены в летнее трансферное окно», — цитирует Леонардо Sky Sport Italia.



Ранее стало известно, что следственная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов передала дело «Милана» в арбитражную палату. Следственная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) огласила решение передать дело «Милана» в арбитражную палату ИФКК. Это связано с тем, что клуб не выполнил требования по безубыточности в контрольный период, который оценивался в сезоне-2018/19 и затрагивал отчётные периоды, завершившиеся в 2016, 2017 и 2018 годах.



УЕФА передал в арбитражную палату дело «Милана» о нарушении ФФП