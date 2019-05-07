Комличенко: мечтаю сыграть за «Реал»

Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко рассказал о мечте сыграть за мадридский «Реал».



«Моя подписка на «Реал» в «Инстаграме»? Мечтаю, конечно, там сыграть, но пока это невозможно. Пока это из серии сюрреализма», — приводит слова Комличенко «Р-Спорт».



Комличенко в нынешнем сезоне чемпионата Чехии забил 26 голов, побив достижение экс-форварда «Яблонца» Давида Лафаты, который отличился 25 раз в сезоне-2011/12. 23-летний российский нападающий является воспитанником «Краснодара». В «Младу Болеслав» Николай перешёл летом 2017 года. Спустя полтора года чешский клуб выкупил трансфер игрока за € 400 тыс. Контракт Комличенко с чешским клубом действует до лета 2022 года.



В составе «Краснодара» Комличенко принял участие в шести матчах и стал автором одной результативной передачи.

Комличенко побил рекорд чешской лиги. Больше него не забивал никто Наш парень.