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Комличенко: не знаю, почему в Чехии меня сравнивают с Калашниковым, но прикольно

Комличенко: не знаю, почему в Чехии меня сравнивают с Калашниковым, но прикольно
Футбол / Прочие турниры

Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко поделился мыслями о сравнениях с известным советским и российским конструктором стрелкового оружия Михаилом Калашниковым.

«Чешские СМИ называют меня Калашниковым? Не знаю, почему именно такая параллель, но прикольно. Молодцы, что вспомнили про русского изобретателя Михаила Калашникова и его автомат», — приводит слова Комличенко «Р-Спорт».

Комличенко в нынешнем сезоне чемпионата Чехии забил 26 голов, побив достижение экс-форварда «Яблонца» Давида Лафаты, который отличился 25 раз в сезоне-2011/12.

23-летний российский нападающий является воспитанником «Краснодара». В «Младу Болеслав» Николай перешёл летом 2017 года. Спустя полтора года чешский клуб выкупил трансфер игрока за € 400 тыс.

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