Полузащитник «Ахмата» Раванелли получил разрыв крестообразной связки

Полузащитник «Ахмата» Раванелли пропустит остаток сезона. В домашнем матче 27-го тура РПЛ с «Зенитом» бразилец получил травму и был заменён. В одной из клиник Грозного Раванелли прошёл обследование.

«Заключение: МР-картина полного поперечного разрыва передней крестообразной связки. Футболист будет прооперирован и пропустит летние сборы. Ориентировочные сроки восстановления — шесть месяцев. Желаем Раванелли выздоровления и возвращения на футбольное поле!» — говорится на официальном сайте «Ахмата».



В нынешнем сезоне Раванелли провёл 17 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 7 голевых передач. По этому показателю бразильский легионер грозненцев является одним из лучших ассистентов среди клубов РПЛ.