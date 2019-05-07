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Полузащитник «Ахмата» Раванелли получил разрыв крестообразной связки

Полузащитник «Ахмата» Раванелли получил разрыв крестообразной связки
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Ахмата» Раванелли пропустит остаток сезона. В домашнем матче 27-го тура РПЛ с «Зенитом» бразилец получил травму и был заменён. В одной из клиник Грозного Раванелли прошёл обследование.

«Заключение: МР-картина полного поперечного разрыва передней крестообразной связки. Футболист будет прооперирован и пропустит летние сборы. Ориентировочные сроки восстановления — шесть месяцев. Желаем Раванелли выздоровления и возвращения на футбольное поле!» — говорится на официальном сайте «Ахмата».

В нынешнем сезоне Раванелли провёл 17 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 7 голевых передач. По этому показателю бразильский легионер грозненцев является одним из лучших ассистентов среди клубов РПЛ.

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