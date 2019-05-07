Эвра переоделся в женщину и станцевал со шваброй

Бывший футболист сборной Франции Патрис Эвра выступил с очередным перформансом.



Экс-защитник опубликовал видео, на котором он, переодевшись в женщину, танцует со шваброй. В концовке ролика Эвра выкрикивает свою традиционную фразу «Я люблю эту игру!»

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Эвра и на «Чемпионате».



Ранее Эвра неоднократно отмечался странными поступками. Так, в ноябре прошлого года француз поздравил своих подписчиков с Днём благодарения, записав видеоролик, в котором он под рэп-песню поцеловал, покусал и отшлёпал сырую индейку — символ этого праздника.



В марте этого года экс-защитник вступил в конфликт с бывшим футболистом «Пари Сен-Жермен» и «Монако» Жеромом Ротеном после критики с его стороны за бурные празднования Патрисом победы «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (3:1). Эвра опубликовал видео, в котором пригрозил Ротену, пообещав ударить его при встрече.