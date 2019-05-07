Бикфалви: нынешний сезон — самый тяжёлый за три года в «Урале»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви рассказал, как бы он охарактеризовал для себя нынешний сезон в Премьер-Лиге.

«Я здесь уже три года, и этот год самый тяжёлый. Я не видел в этом сезоне фаворитов в матчах, даже когда мы играли против команды, идущей на первом, втором или третьем месте. Да, «Зенит», может, ушёл повыше. Но я не видел в каждой игре какого-то очевидного фаворита. К примеру, мы обыграли в гостях «Спартак» и «Локомотив», но дома проиграли «Анжи». Мы нанесли по воротам «Анжи» больше 20 ударов, а соперникам хватило одного, чтобы выиграть. Поэтому я не могу сказать, что в каких-то матчах есть фаворит. Или когда мы выиграли у «Енисея», проигрывая 0:2… В этом сезоне ни в одном матче не бывает легко. Сейчас все команды хорошо разбирают соперников, смотрят видео, смотрят, как против кого играть, у кого какие сильные и слабые стороны. Поэтому с каждым годом будет всё тяжелее», — цитирует хавбека пресс-служба клуба.