«Ливерпуль» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча начнётся 7 мая в 22:00

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоится ответная полуфинальная игра Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу обслужит смешанная бригада арбитров из Турции, Германии и Португалии во главе с Джюнейтом Чакыром. Ассистентами главного арбитра станут Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. В роли видеопомощника рефери выступит Феликс Цвайер, его ассистент — Саша Штегеманн. В качестве четвёртого рефери выступит Артур Диаш.



В первом матче, который проходил на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, «сине-гранатовые» сумели добиться победы со счётом 3:0. Голами отметились нападающие Луис Суарес и Лионель Месси, оформивший дубль.



Вторую путёвку в финал Лиги чемпионов разыграют «Аякс» и «Тоттенхэм Хотспур», которые проведут свою игру завтра, 8 мая. Первый матч завершился победой амстердамцев со счётом 1:0.

«Ливерпуль» — «Барселона». Прогноз: Месси, Клопп и Чакыр скучать не дадут Английский клуб не проигрывает на «Энфилде» в еврокубках уже 21 матч.