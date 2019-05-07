«Манчестер Сити» повторил рекорд 129-летней давности

«Манчестер Сити», который одержал домашнюю победу над «Лестер Сити» (1:0) в матче 37-го тура чемпионата Англии, повторил рекорд, который был установлен 129 лет назад. Единственный гол был забит на 70-й минуте, его автором стал бельгийский защитник Венсан Компани.

Таким образом, «горожане» обыграли все клубы АПЛ как минимум по разу второй сезон подряд. Прежний рекорд, который принадлежит «Престону»​, был установлен в сезонах-1888/89 и 1889/90.

«Манчестер Сити», набрав 95 очков, вышел на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отрыв «горожан» от идущего вторым «Ливерпуля» составляет одно очко.



В заключительном туре «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Брайтон энд Хоув Альбион».