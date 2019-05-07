Тухель назвал руководству «ПСЖ» четырёх игроков, которых нужно сохранить в клубе

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель представил руководству клуба список из футболистов, которых необходимо сохранить в команде в летнее трансферное окно.



Как сообщает Le10sport.com со ссылкой на L’Equipe, немецкий специалист сообщил боссам парижан о желании удержать звёздных нападающих Неймара и Килиана Мбаппе. Также Тухель не горит желанием расставаться с защитником Маркиньосом и полузащитником Марко Верратти. Бразилец и итальянец выступают за «ПСЖ» с 2013 и 2012 года соответственно, и наставник парижан считает, что они являются наиболее надёжными футболистами в составе.



«ПСЖ» после 35 туров занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1, имея в активе 85 очков и на 16 очков опережая ближайшего преследователя в лице «Лилля».

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