«Интер» готов платить Сарабии € 3 млн в год

«Интер» планирует заплатить «Севилье» отступные за полузащитника Пабло Сарабию в размере € 18 млн. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, миланский клуб готов предложить 26-летнему футболисту четырёхлетний контракт и поднять ему зарплату до € 3 млн в год.

Ранее в СМИ сообщалось, что хавбеком также интересуется «Челси», который рассматривает его как потенциальную замену Педро Родригесу, который на шесть лет старше его. Также была информация, что «Севилья» обеспокоена возможным уходом испанца, с которым действителен контракт до 2020 года. Однако новое соглашение пока не подписано.

В нынешнем сезоне Сарабия провёл в чемпионате Испании 32 матча, в которых забил 11 мячей и сделал 13 результативных передач.