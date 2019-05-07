Жена Икарди ответила на слова Капелло об откровенной фотосессии игрока

Ванда Нара, жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди, в своём «твиттере» ответила на заявление известного итальянского специалиста Фабио Капелло.



Ранее Капелло раскритиковал аргентинца за участие в откровенной фотосессии, заявив следующее: «У меня никогда не было игрока, который делал бы такие вещи. Не уверен, что такой футболист смог бы попасть в раздевалку моей команды».



Нара в ответ уличила итальянца в лицемерии, напомнив ему о Фабио Каннаваро и Дэвиде Бекхэме, которые отмечались аналогичным образом, играя под его руководством в «Реале».



«Дорогой Фабио Капелло, как тренера я вас очень уважаю, но как обозревателя и журналиста… Напомню вам о некоторых топ-футболистах, которым удалось попасть в вашу раздевалку, сделав «такие вещи». 10 лет назад они могли делать что-то странное, теперь – нет!» — говорится в сообщении Нары.

Жена Икарди — об откровенной фотосессии: это не отменяет его 130 голов