Стал известен арбитр, который будет работать на матче «Зенит» — ЦСКА

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Центральную игру между «Зенитом» и ЦСКА обслужит Евгений Турбин, сообщает официальный сайт РФС.
10 мая (пятница)
«Оренбург» — «Урал»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Французов (Москва).
«Динамо» — «Ростов»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); инспектор — Михаил Ходырев (Москва).
«Анжи» — «Арсенал»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).
«Локомотив» — «Рубин»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Алексей Ширяев (Ставрополь), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор — Алексей Спирин (Москва).
11 мая (суббота)
«Енисей» — «Краснодар»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Сергей Чебан (Москва); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).
«Ахмат» — «Крылья Советов»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Владимир Москалев (Воронеж); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
12 мая (воскресенье)
«Спартак» — «Уфа»: судья — Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Сергей Карасев (Москва); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).
«Зенит» — ЦСКА: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор — Игорь Синер (Омск).
Стал известен арбитр, который будет работать на матче «Зенит» — ЦСКА