«Зенит» будет награждён золотыми медалями на матче с ЦСКА

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин рассказал, что на домашней встрече «Зенита» с ЦСКА в 28-м туре петербургская команда будет награждена золотыми медалями.



«Хотелось бы поздравить „Зенит“ с чемпионством. Клуб прислал письмо, что на их ближайшем домашнем матче будет проводиться награждение команды в соответствии с регламентом. Также у нас есть клубы, которые борются за места в еврокубках. Таблица выглядит очень интересной, до 30-го тура будет напряжённая борьба», — передаёт слова Пышкина корреспондент «Чемпионата Павел Левкович.

Ранее «Зенит» становился чемпионом России в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. По этому показателю клуб из Санкт-Петербурга уступает только ЦСКА (6) и «Спартаку» (10). «Локомотив» выигрывал чемпионский титул трижды. Чемпионами страны становились также «Рубин» (2) и «Спартак-Алания» (1).