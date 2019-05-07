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А. Егоров: Москалёв ошибся, назначив пенальти в матче «Рубин» — «Оренбург»

А. Егоров: Москалёв ошибся, назначив пенальти в матче «Рубин» — «Оренбург»
Футбол / РПЛ

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал решение арбитра Владимира Москалёва назначить пенальти в матче 27-го тура чемпионата России «Рубин» – «Оренбург» (2:0).

Эпизод произошёл на 76-й минуте. Мяч после удара защитника хозяев Хорена Байрамяна попал в игрока гостей Михаила Сивакова. Москалёв усмотрел игру рукой и принял решение назначить пенальти.

«Момент в матче «Рубин» – «Оренбург», где Москалёв назначил пенальти, он не должен был этого делать. Удар был сильным, и показалось, что мяч попал в руку. Арбитра это смутило», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

«Оренбург», набрав 36 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Рубин» (35) — девятое.

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